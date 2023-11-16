Международный суд Организации Объединенных Наций постановил, что Сирии необходимо прекратить пытки в отношении оппозиционеров и членов группировок.
Международный суд ООН призвал Сирию прекратить пытки
Комментарии
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Сергей Бессонов
Что-то мы не видели постановлений Международного суда Организации Объединенных Наций, когда в Сирии пленным сирийцам ИГИЛовцы отрезали головы, топили в воде в железной клетке? Расстреливали и запрещали тела хоронить? Команды "хозяина" не было?
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