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Международный суд ООН призвал Сирию прекратить пытки

Международный суд ООН призвал Сирию прекратить пытки

Международный суд Организации Объединенных Наций постановил, что Сирии необходимо прекратить пытки в отношении оппозиционеров и членов группировок.

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Комментарии
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Сергей Бессонов
Что-то мы не видели постановлений Международного суда Организации Объединенных Наций, когда в Сирии пленным сирийцам ИГИЛовцы отрезали головы, топили в воде в железной клетке? Расстреливали и запрещали тела хоронить? Команды &quot;хозяина&quot; не было?
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