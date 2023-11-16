Международный суд ООН призвал Сирию прекратить пытки

Сергей Бессонов

Что-то мы не видели постановлений Международного суда Организации Объединенных Наций, когда в Сирии пленным сирийцам ИГИЛовцы отрезали головы, топили в воде в железной клетке? Расстреливали и запрещали тела хоронить? Команды "хозяина" не было?