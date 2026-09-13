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Царьград

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В Новосибирске после жары похолодает до +18 и пройдут грозы

В Новосибирске после жары похолодает до +18 и пройдут грозы

Новосибирск ожидает смена погоды после жарких выходных: уже в понедельник, 14 сентября, температура в областном центре понизится до +18…+23 градусов.

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