Национальный рекламный форум расскажет о роли рекламы в развитии новой экономики. Участники представят драйверы развития отрасли

17 ноября в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоится седьмой Национальный рекламный форум, в рамках которого участники главной стратегической сессии обсудят эффективные условия отраслевого развития и обозначат темпы роста в переходный экономический периодАрхитектура деловой программы форума отражает ключевые изменения, происходящие на российском рынке.