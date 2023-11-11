Национальный рекламный форум расскажет о роли рекламы в развитии новой экономики. Участники представят драйверы развития отрасли

17 ноября в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоится седьмой Национальный рекламный форум, в рамках которого участники главной стратегической сессии обсудят эффективные условия отраслевого развития и обозначат темпы роста в переходный экономический периодАрхитектура деловой программы форума отражает ключевые изменения, происходящие на российском рынке.
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