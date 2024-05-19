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Более тысячи жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

Более тысячи жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

С конца марта с жалобами на присасывание клещей обратился 2381 человек За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 1036 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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