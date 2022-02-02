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Стали известны участники турнира восходящих звезд НБА

Стали известны участники турнира восходящих звезд НБА

НБА опубликовала имена игроков, которые примут участие в турнире восходящих звезд НБА. Мероприятие состоится 18 февраля на арене Rocket Mortgage FieldHouse в Кливленде в рамках традиционного Уикенда всех звезд НБА.

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