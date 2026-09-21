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SUSANIN

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Самую высокую явку на выборах в Госдуму по Удмуртии показал Граховский район

Самую высокую явку на выборах в Госдуму по Удмуртии показал Граховский район

Ижевск. Удмуртия. Явка на выборах в Госдуму на территории Удмуртии в 2026 году составила 51,58%, что на 4% выше, чем пять лет назад.

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