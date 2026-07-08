Эксперт заявил о готовности российских ПВО к новым европейским ракетам

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что у России есть эффективное противоядие против новой общеевропейской ракеты, разрабатываемой в рамках инициативы Коалиция высокоточных ударов большой дальности.
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