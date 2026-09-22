Задержан глава Приморского муниципального округа Запорожской области. Его подозревают в найме "мертвых душ" и краже бюджетных рублей.
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