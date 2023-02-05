Страна и люди

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  • Ol Solos
    Запад валит все на Путина, Зюганов туда же. Переименовывать вообще нельзя, громить памятники тоже. Построй город, спр...Геннадий Зюганов:...
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    Сраные комуняшки не могут жить без плетки .Геннадий Зюганов:...
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    Я здесь,вы меня звали?Украинцы готовят ...

Спецоперация Z: Битва титанов за украинский титан

Спецоперация Z: Битва титанов за украинский титан

В США опасаются, что в случае полной победы над Киевом Россия монополизирует мировой рынок «космического металла» Сергей Ищенко Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС У боевых событий, что скоро год как гремят на Украине, без сомнения много потаенных пружин.

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