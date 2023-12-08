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Комитет ООН по борьбе с расизмом не поднял проблему русофобии в докладе

Комитет ООН по борьбе с расизмом не поднял проблему русофобии в докладе

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации не затронул вопрос русофобии в своём докладе по Германии, потому что «есть другие, более важные темы», заявил на брифинге в Женеве член комитета Ен Кам Джон Ен Сик Юен.

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