Комитет ООН по борьбе с расизмом не поднял проблему русофобии в докладе

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации не затронул вопрос русофобии в своём докладе по Германии, потому что «есть другие, более важные темы», заявил на брифинге в Женеве член комитета Ен Кам Джон Ен Сик Юен.
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