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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Bloodlines 2 не будет типичных для RPG романтических отношений, но в ней будет “ро...

В Bloodlines 2 не будет типичных для RPG романтических отношений, но в ней будет “ро...

В Bloodlines 2 не будет типичных для RPG романтических отношений, но в ней будет “романтическое кормление”Стандартные романтические пути ролевых игр, вероятно, не будут иметь особого смысла в Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

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