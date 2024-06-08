Участие в ПМЭФ приняли участие делегации из 139 стран

На Петербургский международный экономический форум приехали более 21 тысячи человек из 139 стран. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс» со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря организационного комитета форума Антона Кобякова.
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