AFP: Депардье передаст свой орден Почетного легиона в распоряжение министра культуры

Известный французский актер Жерар Депардье заявил, что передает свой орден Почетного легиона "в распоряжение" министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак после ее заявлений о возможном лишении актера этой награды.
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