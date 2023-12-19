Мастер спорта по боевому самбо Бислан Шехетль погиб в ДТП в Адыгее

В Адыгее в результате ДТП на автодороге Бжедугхабль – Адыгейск погиб 25-летний мастер спорта России по боевому самбо, неоднократный победитель первенств России и всероссийских турниров по панкратиону Бислан Шехетль.
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