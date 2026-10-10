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Царьград

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СК возбудил дела из-за хулиганства подростков в Москве и области

СК возбудил дела из-за хулиганства подростков в Москве и области

Следственный комитет России изучает случаи агрессивного поведения подростков в Москве и Подмосковье. Возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».

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