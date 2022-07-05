Новинка от Aurus с динамикой Tesla Model 3. Российский байк Aurus Merlon 2024 вышел на тесты

Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на свои источники с Екатеринбургской выставки “Иннопром-2022” сообщило о том, что отечественная компания Aurus приступила к тестовым испытаниям серийных версий электробайков Aurus Merlon 2024.
Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на свои источники с Екатеринбургской выставки “Иннопром-2022” сообщило о том, что отечественная компания Aurus приступила к тестовым испытаниям серийных версий электробайков Aurus Merlon 2024.
Свежие комментарии