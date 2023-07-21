А вот не надо было Хоттабыча посылать

Сейчас На кону больше, чем репутация страны, надо не показывать готовность бить, а сразу врезать от всей души.....и НЕ ПРОСТО БЛА-БЛА...А СКАЗАЛИ - СДЕЛАЛИ.....ПУСТЬ ХОТЬ ОДНО СУДЁНЫШКО ДЁРНЕТСЯ В ПОРТУ- СРАЗУ ЕМУ ПИЗ"Ц....ИНАЧЕ ОПЯТЬ СТРАХ ОТ НАС ИСЧЕЗНЕТ...А МИР ДОЛЖЕН НАС БОЯТЬСЯ...И ТОЛЬКО ТОГДА БУДЕТ МИР...

Виктор Онегин

Вот я не понимаю ,почему радуются русские,что после года бездействия началась атака на порт Одессы? По сути продажа украинского зерна за прошлый год ударила по кошелькам европейских фермеров. Так же не слышал ,что деньги от продажи зерна повлияли на боеспособность украинской военщины.Стенания ,что зерно не досталось голодающим Африки,это политика.Тем более у европейцев ,да и африканцев стойкие понятие ,что во всём виновата Россия. Чем кормить голодного ,надо ему дать средства для того что бы он сам себя кормил да ещё с выгодой для нас.Сегодня в сетях карту видел как Китай осваивает африканскую логистику железных дорог,без битья себя в грудь ,да и барабанов не слыхать. С этой военной операцией на Украине что то всё не так. Как будь то цели этой операции совсем не те что проанонсированы?