Спортсменка Анастасия Середа заболела гриппом, впала в кому и умерла в 20 лет

Шорт-трекистка из школы олимпийского резерва месяц назад попала в больницу из-за осложнений из-за гриппа, в минувшую субботу стало известно, что она умерла6 января Союз конькобежцев России сообщил о смерти 20-летней воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва Анастасии Середы.
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