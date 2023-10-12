Не пора ли евреям подумать о возвращении в Российскую Одессу?

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Одиссей

мммм..... не знаю, фейк или нет, но доводилось слышать о проекте "Новая Иудея" (так кажется). Суть - переселение евреев из Израиля в Причерноморские области. Более того, есть исторический прецедент: на заре советской власти ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ проект заселения евреями Новороссии и Крыма. Тема данной статьи - о евреях и Одессе - как-то коррелирует с этим проектом. И вот тут возникают изрядные сомнения: 1. одно дело, когда люди переселялись в пределах ОДНОГО государства - тут так-сяк понимаешь, чего от них ждать. 2. другое дело, когда будут приезжать ИНОСТРАНЦЫ, со своими взглядами, привычками, практиками. 3. из ТЕКУЩЕЙ истории мы знаем, какой практики придерживались еврейские поселенцы на территории Палестины - через 40 лет для самих палестинцевв места уже и не осталось. 4. Известны и методы. Вплоть до вооруженного. А вкупе с привычкой на ЛЮБУЮ критику поднимать крик об антисемитизме и холокосте (свеженький пример со Скабеевой) это будет выводить новопоселенцев из-под юрисдикции нашей Родины. В-общем, спорное намерение...