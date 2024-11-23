Депутат Рады Дмитрук поймал Зеленского на лжи на фоне удара «Орешника»

Украинский лидер Владимир Зеленский после попытки обвинить депутатов Рады в отмене заседания украинского парламента на фоне угрозы ракетной атаки из-за удара российской ракетой «Орешник» показал себя в качестве клоуна, поскольку сам дал Раде распоряжение не выходить на работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии