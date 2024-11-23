Политика как он...
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Политика как она есть

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Депутат Рады Дмитрук поймал Зеленского на лжи на фоне удара «Орешника»

Депутат Рады Дмитрук поймал Зеленского на лжи на фоне удара «Орешника»

Украинский лидер Владимир Зеленский после попытки обвинить депутатов Рады в отмене заседания украинского парламента на фоне угрозы ракетной атаки из-за удара российской ракетой «Орешник» показал себя в качестве клоуна, поскольку сам дал Раде распоряжение не выходить на работу.

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