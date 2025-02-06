Прошло чуть более суток с момента, как я написал, что Пирс Морган невежественный и лицемерный дегенерат – и вот он берёт интервью у просроченного Зеленского! Словно стремясь доказать «Смотрите, Роджерс всю правду про меня говорил – я тупой, подлый и беспринципный лицемер».