Небензя заявил, что США пытаются при оправдать действия в Красном море

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что своей резолюцией с требованием к хуситам Соединенные Штаты Америки хотят узаконить действия коалиции в регионе Красного моря.
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