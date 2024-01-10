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Небензя заявил, что США пытаются при оправдать действия в Красном море

Небензя заявил, что США пытаются при оправдать действия в Красном море

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что своей резолюцией с требованием к хуситам Соединенные Штаты Америки хотят узаконить действия коалиции в регионе Красного моря.

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