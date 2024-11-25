В Польше задумались о последствиях конфликта с Россией после применения «Орешника»

После того, как Соединенные Штаты Америки разрешили Украине бить вглубь России и ответного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, жители Польши задумались о последствиях полноценного конфликта с Москвой.
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