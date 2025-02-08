Kingdom Come: Deliverance 2 побила рекорд онлайна Space Marine 2 – Даниэль Вавра признался, что ему нравится игра SaberВ день релиза Kingdom Come: Deliverance 2 пиковый онлайн игры в Steam составил 160 тысяч игроков, но уже сегодня игре удалось заметно улучшить собственный результат – на данный момент пиковый онлайн составляет 233 тысячи одновременных… источник#Steam.