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Модель Ирина Шейк выложила фото с курицей

Модель Ирина Шейк выложила фото с курицей

Модель Ирина Шейк опубликовала новую фотографию в Instagram. Перед камерой 38-летняя знаменитость предстала в темно-синем бархатном платье-макси с глубоким декольте, поверх которого надела бордовый кожаный тренч с акцентными пуговицами черного цвета.

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