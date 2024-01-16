Модель Ирина Шейк выложила фото с курицей

Модель Ирина Шейк опубликовала новую фотографию в Instagram. Перед камерой 38-летняя знаменитость предстала в темно-синем бархатном платье-макси с глубоким декольте, поверх которого надела бордовый кожаный тренч с акцентными пуговицами черного цвета.
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