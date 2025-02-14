Самолет с госсекретарем США, который направлялся в Мюнхен, экстренно вернулся в Вашингтон

Самолет Военно-воздушных сил США, на борту которого находились государственный секретарь Марко Рубио и председатель Комитета по международным отношениям Сената Джим Риш, вынужден был вернуться в Вашингтон из-за технической неисправности.
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