Fox News: демократы бьют тревогу по поводу предвыборной кампании Байдена

Ряд законодателей Демократической партии США выразили обеспокоенность предвыборной кампанией главы государства Джо Байдена, поскольку политика действующего президента крайне непопулярна, а его рейтинги продолжают падать.
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