Сегодня электричество планово отключают в Астрахани, Знаменске, Харабалях и Началово

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В четверг, 18 апреля, в плановом отключении электричества находятся 6 населенных пунктов: Астрахань – в Центральном районе РЭС (с 09:00 до 15:00); Знаменск - с 10:00 до 12:00; Камызякский район – п.