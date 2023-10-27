На российском рынке ферментов сохраняется максимальная импортозависимость

Общий объем импорта ферментов, используемых как в фармпроизводстве, так и для питания сельскохозяйственных и домашних животных, за семь месяцев 2023 года снизился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,5 тыс.
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