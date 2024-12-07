Удачной и точной стрельбы пожелали участникам состязаний мэр города Сергей Егоров и главный судья соревнований Евгений Бакаев.
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Удачной и точной стрельбы пожелали участникам состязаний мэр города Сергей Егоров и главный судья соревнований Евгений Бакаев.