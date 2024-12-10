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Жителям двух сочинских многоэтажек вернули отопление и воду после вмешательства прокуратуры

Жителям двух сочинских многоэтажек вернули отопление и воду после вмешательства прокуратуры

Жителям двух сочинских многоэтажек вернули отопление и воду после вмешательства прокуратурыВ Лазаревском районе города-курорта жителям двух многоэтажных домов вернули отопление и воду после вмешательства прокуратуры.

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