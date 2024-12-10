Жителям двух сочинских многоэтажек вернули отопление и воду после вмешательства прокуратуры

Жителям двух сочинских многоэтажек вернули отопление и воду после вмешательства прокуратурыВ Лазаревском районе города-курорта жителям двух многоэтажных домов вернули отопление и воду после вмешательства прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии