Есть староверы, что об истории Сибири сказывают

Тема инопланетян вааще не раскрыта. И про египетские пирамиды то же ничего не сказано. Украинский исторег Бибик лучше сочиняет истории.

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Что ж, некоторое подтверждение информации данной статьи можно найти и вот здесь: https://ss69100.livejournal.com/4175714.html?utm_source=pocket_saves&ysclid=l3i807drrq А вообще-то, всё развитие подчиняется циклу, вполне может быть, что возрождение Сибири может начаться только на новой научной основе. Всем всего доброго.