Во время обсуждения статей сегодняшних искателей нашего подлинного прошлого, Тартарии-Скифии, многие соглашались, что наша история переписана.
Есть староверы, что об истории Сибири сказывают
Комментарии
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М
ММ
Гундяева бы мордой ткнуть в эту информацию.. Дикари типа были до попов...
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16 час.
V
Valery
Тема инопланетян вааще не раскрыта. И про египетские пирамиды то же ничего не сказано. Украинский исторег Бибик лучше сочиняет истории.
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10 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Что ж, некоторое подтверждение информации данной статьи можно найти и вот здесь: https://ss69100.livejournal.com/4175714.html?utm_source=pocket_saves&ysclid=l3i807drrq А вообще-то, всё развитие подчиняется циклу, вполне может быть, что возрождение Сибири может начаться только на новой научной основе. Всем всего доброго.
Происхождение гаплогрупп R1a и R1b согласно ДНК-генеалогии
ss69100 livejournal
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9 час.
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