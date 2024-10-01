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Велемудр. Мир тесен.

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Свежие комментарии

  • Валерий Холодок
    Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Что ж, некоторое подтверждение информации данной статьи можно н...Есть староверы, ч...
  • Valery
    Тема инопланетян вааще не раскрыта. И про египетские пирамиды то же ничего не сказано. Украинский исторег Бибик лучше...Есть староверы, ч...
  • ММ
    Гундяева бы мордой ткнуть в эту информацию.. Дикари типа были до попов...Есть староверы, ч...

Есть староверы, что об истории Сибири сказывают

Есть староверы, что об истории Сибири сказывают

Во время обсуждения статей сегодняшних искателей нашего подлинного прошлого, Тартарии-Скифии, многие соглашались, что наша история переписана.

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Комментарии
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М
ММ
Гундяева бы мордой ткнуть в эту информацию.. Дикари типа были до попов...
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16 час.
V
Valery
Тема инопланетян вааще не раскрыта. И про египетские пирамиды то же ничего не сказано. Украинский исторег Бибик лучше сочиняет истории.
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10 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. Что ж, некоторое подтверждение информации данной статьи можно найти и вот здесь: https://ss69100.livejournal.com/4175714.html?utm_source=pocket_saves&amp;ysclid=l3i807drrq А вообще-то, всё развитие подчиняется циклу, вполне может быть, что возрождение Сибири может начаться только на новой научной основе. Всем всего доброго.
Происхождение гаплогрупп R1a и R1b согласно ДНК-генеалогии
ss69100 livejournal
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9 час.

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