🇺🇦🎥Кадры со стороны противника 💥🚀Последствия прилета ФАБа по пункту временной дислокации боевиков ВСУ🔥 #ВСУ #Удар #ПВД #Украина.
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🇺🇦🎥Кадры со стороны противника 💥🚀Последствия прилета ФАБа по пункту временной дислокации боевиков ВСУ🔥 #ВСУ #Удар #ПВД #Украина.
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