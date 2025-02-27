ГАИ стала массово штрафовать водителей за 10 деталей безобидного тюнинга

На первый взгляд, незначительные изменения в конструкции автомобиля кажутся безобидными, но в действительности они способны повлечь за собой не только административное взыскание, но и аннулирование регистрации авто в ГАИ.
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