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ГАИ стала массово штрафовать водителей за 10 деталей безобидного тюнинга

ГАИ стала массово штрафовать водителей за 10 деталей безобидного тюнинга

На первый взгляд, незначительные изменения в конструкции автомобиля кажутся безобидными, но в действительности они способны повлечь за собой не только административное взыскание, но и аннулирование регистрации авто в ГАИ.

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Комментарии
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Boris Max
ГАИ! Сборище непуганных идтотоа!
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22 час.
Vitaly Arkhipov
Заставь дурака богу молиться он и лоб расшибет.
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22 час.
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