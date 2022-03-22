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Сдался в первом раунде: Волков проиграл Аспинэллу в главном событии UFC

Сдался в первом раунде: Волков проиграл Аспинэллу в главном событии UFC

В Лондоне на O2 Арене в главном поединке вечера шестой номер рейтинга тяжелой весовой категории Александр Волков сразился с Томом Аспинэллом, который занимает 11-ю строчку рейтинга.

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