Трамп предупредил о возможном разрушении Испании из-за мигрантов

Испания может быть разрушена из-за массового притока мигрантов. Об этом в интервью GB News заявил президент США Дональд Трамп.
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