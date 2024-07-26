Губернатор Смирнов: в Курской области осколки БПЛА повредили хлебоприемный пункт

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в селе Любимовка Большесолдатского района были повреждены помещения хлебоприемного пункта местного предприятия в результате ночной атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии