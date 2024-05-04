Боррель: Украина без поставок оружия Западом капитулирует за 2 недели

Боррель отметил, что молодые европейцы не пойдут «умирать за Киев». Он добавил, что в случае, если западные страны перестанут помогать Украине, конфликт быстро прекратитсяФото: Александр Ратушняк / Reuters Без поставок западного вооружения Украина капитулирует за две недели, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления в Оксфордском университете в Великобритании, которое транслировала пресс-служба.