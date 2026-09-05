В Крыму погиб исполнительный директор фонда «Народного фронта»

Исполнительный директор фонда «Народный фронт. Всё для Победы» Анатолий Чернышов погиб в результате воздушного удара со стороны ВСУ в Крыму, 5 сентября сообщает пресс-служба «Народного фронта».
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