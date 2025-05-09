КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Вчера Россия начала перемирие, объявленное Владимиром Путиным на дни празднования 80-летия Победы: оно продлится до ноля часов с 10 на 11 мая.
Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат
Комментарии
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Татьяна Пушкарь
Точно и чеи быстрее тем лучше по всем обьектам чтобы НЕ ГИБЛИ НАШИ РЕБЯТА
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21 час.
Валентин Щербаков
Может хватит цацкаться со всей этой хохлобандеровской нечистью и гейропейской тварью. Перемирие нас не устраивает, а мира западные нацисты и извращенцы не хотят, продолжая пичкать хохлов оружием. Война на истощение нас тоже не должна устраивать, потому что НАТО продолжает усиленно готовится к войне с нами. Следовательно, сначала надо полностью уничтожить основную часть территории хохлов, тем более их, как мясо, продолжают посылать на смерть и проституцию, их всё равно уничтожает наркоман и недоносок Зеленский. А затем взяться за гейропейских нацистов и фашистов, которые готовы на нас напасть и уничтожить... Иначе мира никогда не будет, тем более его не хотят и сами штаты....
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16 час.
Александр Симаков
Я вот тебе не скажу, на чём Вы постоянно палитесь, хохлосрань, в своих комментариях. 😂 Если вчера именно тебе не прилетело, то это не значит, что ответов на обстрелы не было.
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11 час.
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