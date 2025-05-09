Валентин Щербаков

Может хватит цацкаться со всей этой хохлобандеровской нечистью и гейропейской тварью. Перемирие нас не устраивает, а мира западные нацисты и извращенцы не хотят, продолжая пичкать хохлов оружием. Война на истощение нас тоже не должна устраивать, потому что НАТО продолжает усиленно готовится к войне с нами. Следовательно, сначала надо полностью уничтожить основную часть территории хохлов, тем более их, как мясо, продолжают посылать на смерть и проституцию, их всё равно уничтожает наркоман и недоносок Зеленский. А затем взяться за гейропейских нацистов и фашистов, которые готовы на нас напасть и уничтожить... Иначе мира никогда не будет, тем более его не хотят и сами штаты....