Daily Mail: индивидуальная реакция человека на кофеин заложена генетически

Скорость переработки кофеина печенью человека регулируется специфическим геном CYP1A2. Люди, у которых он отсутствует, могут испытывать ухудшение самочувствия и бессонницу после употребления напитков с кофеином.
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