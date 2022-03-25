"Мощный дым повсюду": проблема в крупном районе Владивостока реально удивила людей

Жителей Владивостока удивила проблема, которая случилась в крупном районе Владивостока. В Telegram — канале DVLifeDV (12+) очевидцы рассказали, как мужчина жег мусор прямо во дворе жилых домов на Второй Речке.
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