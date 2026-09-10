Учёные Стэнфорда нашли на лице признак, который предупреждает о скором инфаркте за годы до удара

Казалось бы, безобидные желтоватые бугорки на коже век, которые многие считают лишь эстетическим недостатком, на деле оказались грозным предупреждением.
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