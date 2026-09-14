Более двух тысяч воронежских энергетиков с начала 2026 года повысили квалификацию

В рамках программы развития персонала с начала года 2060 сотрудников «Воронежэнерго» прошли переподготовку и повысили квалификацию, большинство из них обучались в местном центре «Энергетик».
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