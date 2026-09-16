Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков был признан лучшим игроком матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы против «ренна».
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