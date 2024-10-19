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США объявили награду в 10 млн. долларов за информацию о проекте "Рыбарь"

США объявили награду в 10 млн. долларов за информацию о проекте "Рыбарь"

США объявили награду в 10 млн. долларов за информацию о проекте "Рыбарь"Государственный департамент США в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») объявил о вознаграждении до $10 миллионов за информацию, которая поможет идентифицировать или установить местонахождение лиц, связанных с проектом «Рыбарь».

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