Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы Шамсаил Саралиев.
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