Таможенники задержали водителя грузовика, который пытался вывезти части тела медведя из России в Китай

В Хабаровском крае сотрудники таможни провели оперативно-профилактическое мероприятие, в результате которого среди личных вещей водителя грузовика, следовавшего из Амурской области в Китай, были обнаружены 10 высушенных когтей и один медвежий клык.
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