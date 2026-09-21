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СК: ЧП с Ми-8 в Суломае могло произойти из-за неисправности или нарушения правил

СК: ЧП с Ми-8 в Суломае могло произойти из-за неисправности или нарушения правил

Следователи рассматривают две основные версии жесткой посадки вертолета Ми-8 в поселке Суломай в Красноярском крае.

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