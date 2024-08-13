Сменить налоговый режим ИП теперь можно в мобильном приложении Kaspi.kz

Kaspi.kz совместно с Комитетом государственных доходов Министерства финансов и Министерством цифровизации запустили новый сервис для индивидуальных предпринимателей Теперь индивидуальный предприниматель может самостоятельно сменить реквизиты своего ИП и налоговый режим прямо в мобильном суперприложении Kaspi.