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Сменить налоговый режим ИП теперь можно в мобильном приложении Kaspi.kz

Сменить налоговый режим ИП теперь можно в мобильном приложении Kaspi.kz

Kaspi.kz совместно с Комитетом государственных доходов Министерства финансов и Министерством цифровизации запустили новый сервис для индивидуальных предпринимателей Теперь индивидуальный предприниматель может самостоятельно сменить реквизиты своего ИП и налоговый режим прямо в мобильном суперприложении Kaspi.

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